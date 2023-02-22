Санду попросила Байдена об ещё большей помощи и пригласила в Молдову

0

В ходе беседы с Джо Байденом Майя Санду заявила, что “молдаване хотят оставаться частью свободного мира, жить в безопасности и исполнить свою мечту о вступлении в ЕС”, а также поблагодарила его за предоставленную важную помощь для развития экономики и демократических перемен в нашей стране. Санду также отметила, что в условиях тяжёлой ситуации, в которой находится Республика Молдова, с войной у наших границ, “нам нужна ещё большая помощь и поддержка от США”.

Санду добавила, что “наши американские партнёры были с нами рядом с первых лет независимости, и мы рады, что они остаются с Республикой Молдова и сейчас, в эти сложные времена”. В завершение встречи она пригласила Байдена вновь посетить Молдову.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.