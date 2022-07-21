Санду: Положение пенсионеров – постоянная забота власти

Санду: Положение пенсионеров – постоянная забота власти

Президент Республики Молдова Майя Санду встретилась сегодня с представителями Союза пенсионеров. Беседа была сосредоточена на текущих проблемах пожилых людей, а также на действиях, предпринимаемых правительством для их поддержки.

Представители Союза пенсионеров рассказали о положении пожилых людей в Молдове и подчеркнули своё желание участвовать в социальных проектах, которые помогли бы пенсионерам.

Глава государства заявила, что полностью разделяет озабоченность пожилых людей и необходимость улучшения их доступа к медицинским и социальным услугам. Она также отметила, что менее чем за год власти увеличили минимальную пенсию на 68%, до 2278 леев, а среднюю пенсию на 40%. Введена досрочная пенсия по возрасту, изменён механизм индексации пенсий, которая учитывает помимо инфляции критерий экономического роста.

Майя Санду отметила, что положение пенсионеров, особенно малообеспеченных и одиноких, остаётся одной из постоянных забот правительства. Сейчас ведётся работа над программой мероприятий по компенсации понесённых ими расходов в холодное время года, а также по выявлению источников для создания фонда финансирования социальных услуг для данной категории пенсионеров, сообщает moldpres.md.

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