Санду: Пока не закончится война, экономическая ситуация будет сложной (ВИДЕО)

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Причиной кризисов, с которыми столкнулась Молдова, являются внешние факторы, а инструменты для их разрешения ограничены, заявила Майя Санду. Наша страна не производит электроэнергию или топливо, чтобы иметь возможность самостоятельно устанавливать цены на них, а попытки контролировать стоимость могут привести к исчезновению продуктов с рынка, сказала президент.

– Поэтому мы ищем другие решения, чтобы помочь людям, но мы должны знать, что пока война в соседней стране будет продолжаться, эконмическая ситуация будет сложной для всех, – подчеркнула Санду.

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