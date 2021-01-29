Санду поймали на лжи: президент присвоила себе чужую заслугу

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Майя Санду солгала в прямом эфире передачи на общественном телеканале. Президент заявила, что правительство начало осуществлять конкретные шаги для приобретения вакцины от коронавируса только после того, как она вступила в должность. На самом же деле Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты под руководством Виорики Думбрэвяну инициировало необходимые для этого переговоры и действия ещё в июле 2020 года.

– Не могу сказать, что ситуация с пандемией сейчас, когда у нас временно исполняющее обязанности правительство, хуже, чем когда был кабинет министров с полными полномочиями. Наоборот, это правительство начало подготовку к процедурам для получения вакцины. Прилагается много усилий, в том числе президентской командой, чтобы прививка поступила в страну быстрее. Для этого сделано всё необходимое, чего не было при полноценном правительстве, – сказал она.

Заявления Санду, однако, противоречат представленной Минздравом информации. Так, ведомство начало переговоры о предоставлении нашей стране вакцины ещё в июле 2020 года, задолго до президентских выборов, а заявка была подана на платформу COVAX в декабре прошлого года – до вступления Майи Санду в должность главы государства. А уже 7 января наша страна получила положительный ответ на свой запрос, пишет ntv.md. Более того, именно министерство подготовило всё необходимое для приёма и хранения прививки от коронавируса.

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