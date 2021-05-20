Санду поехала в Берлин, чтобы пообщаться с Меркель онлайн

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Майя Санду совершает в эти дни официальный визит в Германию. Один из ключевых пунктов повестки – беседа с немецким канцлером Ангелой Меркель. Однако, как выяснилось, разговор состоялся онлайн.

Как пояснили в пресс-службе президента, о таком формате общения попросила принимающая сторона – якобы, по причине “жёстких ограничений”, действующих в Германии из-за коронавируса. Пользователи соцсетей, однако, недоумевают: зачем нужно было ехать аж в Берлин, чтобы “поговорить по скайпу”, когда “Интернет есть и в Кишинёве”. Так или иначе, но совместных снимков у Санду и Меркель не вышло – только на экране.

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