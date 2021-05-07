Санду подтвердила слова Додона: она действительно потребовала опустошить резервный фонд для выборов (ВИДЕО)

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Майя Санду действительно потребовала от правительства выделить деньги на проведение выборов из резервного фонда. Об этом президент сказала журналистам, отметив при этом, что считает это “абсолютно законным”.

– В указе всё чётко написано. Это законное требование. Правительство обязано выделить эти деньги, – сказала Санду.

Стоит отметить, что врио премьера Аурелиу Чокой ранее заявил, что в резервном фонде правительства есть всего 98 миллионов леев, тогда как на выборы необходимо свыше 125 миллионов.

– Я не могу оставить резервный фонд без средств, – отметил он.

Этим утром Игорь Додон заявил, что Майя Санду потребовала опустошить резервный фонд для проведения досрочных выборов в нашей стране. Додон назвал это ошибкой.

Резервный фонд предназначен для финансирования непредвиденных расходов, в том числе проведения аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

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