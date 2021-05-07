Санду подтвердила слова Додона: она действительно потребовала опустошить резервный фонд для выборов (ВИДЕО)

Санду подтвердила слова Додона: она действительно потребовала опустошить резервный фонд для выборов (ВИДЕО)

Майя Санду действительно потребовала от правительства выделить деньги на проведение выборов из резервного фонда. Об этом президент сказала журналистам, отметив при этом, что считает это “абсолютно законным”. 

– В указе всё чётко написано. Это законное требование. Правительство обязано выделить эти деньги, – сказала Санду. 

Стоит отметить, что врио премьера Аурелиу Чокой ранее заявил, что в резервном фонде правительства есть всего 98 миллионов леев, тогда как на выборы необходимо свыше 125 миллионов.

– Я не могу оставить резервный фонд без средств, – отметил он. 

Этим утром Игорь Додон заявил, что Майя Санду потребовала опустошить резервный фонд для проведения досрочных выборов в нашей стране. Додон назвал это ошибкой.

Резервный фонд предназначен для финансирования непредвиденных расходов, в том числе проведения аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

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