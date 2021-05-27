Санду подтвердила подписание президентурой соглашения с фондом Аденауэра

Санду подтвердила подписание президентурой соглашения с фондом Аденауэра

Президент заявила, что не видит в этом ничего плохого. 

– Администрация президента, будучи государственным учреждением, вправе пользоваться внешней помощью. Сейчас мы пользуемся такой помощью со стороны Германии, вскоре будет проект с Великобританией, по реформе юстиции. Может быть и другой проект, если договоримся с донором, в области экономики, – сказала она. 

Санду отрицает, что эксперты фонда Аденауэра получили доступ к государственной тайне, но признаёт, что они были взяты на работу и предоставляют услуги.

– Ничего незаконного нет. В проекте с Германией у нас местные эксперты, а с Великобританией будут и международные, – добавила она. 

Заявление Майи Санду прокомментировал депутат ПСРМ Богдан Цырдя.

– Лянкэ тоже так говорил в 2014-м. А потом появились доказательства, что его советники получали по 4000$ в месяц от фонда Сороса. Если Санду не лжет, почему она не публикует приложения к соглашению с фондом Аденауэра? Почему скрывает их? – отметил он. 

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