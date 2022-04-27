Санду подтвердила, что через территорию Молдовы на Украину поставляется топливо

0

Президент назвала эти поставки легальными и сказала, что они продолжатся. Заявление было сделано в рамках передачи на частном телеканале.

– Мы разрешаем законный экспорт. Нет ограничений, не понимаю, какие могут быть претензии. Эти поставки совершенно законны, они продолжатся, – сказала Санду.

Отметим, что ранее спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что через Молдову Украине «в больших объёмах» поставляют гуманитарную и военную помощь.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.