Санду подтвердила, что через территорию Молдовы на Украину поставляется топливо

Санду подтвердила, что через территорию Молдовы на Украину поставляется топливо

Президент назвала эти поставки легальными и сказала, что они продолжатся. Заявление было сделано в рамках передачи на частном телеканале.

– Мы разрешаем законный экспорт. Нет ограничений, не понимаю, какие могут быть претензии. Эти поставки совершенно законны, они продолжатся, – сказала Санду. 

Отметим, что ранее спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что через Молдову Украине «в больших объёмах» поставляют гуманитарную и военную помощь.

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