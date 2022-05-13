Санду подписала закон о продаже Республиканского стадиона американцам

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Майя Санду подписала закон о продаже участка бывшего Республиканского стадиона США для строительства нового офиса дипломатической миссии. Президент промульгировала документ на следующий день после того, как он был принят голосами депутатов ПДС, несмотря на то, что социалисты инициировали проведение референдума по этому вопросу.

Стоит отметить, что до того, как стать главой государства, Майя Санду заявляла, что судьбу стадиона должны решить граждане на плебисците.

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