Санду поддерживает решение обязать учителей тестироваться на коронавирус за свой счёт

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Решение обязать учителей делать раз в две недели тесты на коронавирус за свой счёт – правильное. Так считает Майя Санду. Об этом она заявила в рамках передачи на частном телеканале.

– Это естественно, чтобы те, кто не вакцинировался, платили за тесты, – сказала глава государства, полностью поддержав постановление НЧКОЗ.

Санду также призвала “не спекулировать” и “не уделять столь большое внимание” заявлению Натальи Гаврилицы о том, что невакцинированные учителя должны искать другую работу, отметив, что премьер просто ошиблась, а ошибки свойственны всем.

Напомним, решение Национальной комиссии по общественному здоровью вызвало недовольство педагогов и всего общества. Некоторые учителя уже написали заявления об увольнении.

Социалисты оспорили постановление НЧКОЗ в суде. Председатель ПСРМ Игорь Додон выразил уверенность в том, что тесты должны оплачивать не сотрудники школ, а государство.

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