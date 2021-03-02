Санду планирует потратить на рестораны и фуршеты 650 тысяч леев (ФОТО)

Санду планирует потратить на рестораны и фуршеты 650 тысяч леев (ФОТО)

Пир во время чумы? В разгар пандемического и экономического кризиса возглавляемая Майей Санду президентура выделяет 650 тысяч леев на проведение застолий. Речь идёт о предоставлении ресторанных услуг, пишет politics.md.   

В то же время размещение иностранных делегаций обойдётся бюджету в 250 тысяч леев, а транспортные услуги – в 200 тысяч. Аренда залов для зарубежных гостей будет стоить ещё 100 тысяч.

Ранее мы писали, что президентура предусмотрела в этом году 280 тысяч леев на закупку цветов и цветочных композиций.

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