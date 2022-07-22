Санду ответила на намерение Приднестровья присоединиться к России

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“Надеемся, что в один прекрасный день такие заявления больше не будут возможными”. Так Майя Санду прокомментировала декларацию Виталия Игнатьева о том, что “цель Приднестровья – независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации”.

– Мы слышим это уже десятилетия. У нас на это единственный ответ: все должны уважать границы Республики Молдова. Решение конфликта должно быть мирным, но с соблюдением международно признанных границ Республики Молдова, с соблюдением суверенитета и единства нашей страны. Деклараций мы слышали много, и все примерно такого же смысла. Надеемся, что в один прекрасный день такие заявления больше не будут возможными, – сказала она.

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