Санду ответила на намерение Приднестровья присоединиться к России

Санду ответила на намерение Приднестровья присоединиться к России

“Надеемся, что в один прекрасный день такие заявления больше не будут возможными”. Так Майя Санду прокомментировала декларацию Виталия Игнатьева о том, что “цель Приднестровья – независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации”. 

– Мы слышим это уже десятилетия. У нас на это единственный ответ: все должны уважать границы Республики Молдова. Решение конфликта должно быть мирным, но с соблюдением международно признанных границ Республики Молдова, с соблюдением суверенитета и единства нашей страны. Деклараций мы слышали много, и все примерно такого же смысла. Надеемся, что в один прекрасный день такие заявления больше не будут возможными, – сказала она. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Комментарии (1)

  1. Не будут возможными..если ты дура принесешь в страну войну,то и ты не будешь возможной!

    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md