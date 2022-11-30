Санду отправляется в Японию и США

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Президент Молдовы с 1 по 3 декабря совершит визит в Токио. Там Майя Санду проведёт ряд встреч с высокопоставленными лицами и примет участие в Международном собрании женщин, сообщили в пресс-службе главы государства.

5-7 декабря Санду будет в Вашингтоне. Она примет участие в Международной конференции против коррупции, проведёт ряд двусторонних встреч, а также побеседует с представителями молдавской диаспоры в США.

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