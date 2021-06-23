Санду открестилась от обещания вернуть миллиард: “Это не в моей компетенции” (ВИДЕО)

Санду открестилась от обещания вернуть миллиард: “Это не в моей компетенции” (ВИДЕО)

Ещё одно предвыборное обещание Майи Санду оказалось лишь пшиком. Если в предвыборной кампании она обещала немедленно расследовать резонансные дела, включая дело о “краже века”, и делегировать для этого представителей президентуры, сегодня она говорит, что это “не в её компетенции”, отмечает Factor news

– У президента нет законного права расследовать кражу миллиарда. Это компетенция прокуратуры, – сказала она в интервью порталу “Свободная Европа”. 

Напомним, Санду обещала также снять забор вокруг президентуры и отказаться от зданий – этого и загородной резиденции главы государства. Однако ни то, ни другое сделано так и не было.

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