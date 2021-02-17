Санду открещивается от проблем граждан: Говорите с правительством, парламентом, банками…(ВИДЕО)

Санду открещивается от проблем граждан: Говорите с правительством, парламентом, банками…(ВИДЕО)

Ни единого ответа на заданные вопросы. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность в Сороках, встретились вчера с Майей Санду. Граждане рассказали президенту о наболевшем и попросили помочь решить проблемы, с которыми они сталкиваются. В ответ Санду отправила их в правительство, парламент и Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов, дав понять, что это – не её дело. 

– Чем вы можете нам помочь, кроме разговоров? – спросила Майю Санду участница встречи. 

– Вам может помочь премьер-министр, то есть, правительство, – ответила ей президент. 

Ещё один участник встречи обратил внимание главы государства на то, что в этом году заканчивается срок деятельности по патентам.

– Что нам делать дальше? – спросил мужчина. 

– Нужно опять говорить с парламентом, с депутатами, – парировала Санду. 

Проблему поставки мяса и молочной продукции из Украины президент посоветовала гражданам решать с Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов, а кредитов – с банками.

Видео: Bazar politic 

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