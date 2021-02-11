Санду отказывается от кандидата большинства и снова выдвигает Гаврилицэ

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Майя Санду отказывается от выдвижения предложенной парламентским большинством кандидатуры на пост премьер-министра и снова предлагает депутатам правительство Натальи Гаврилицэ. Об этом она заявила только что на брифинге.

Ранее мы писали, что за отказ от выдвижения кандидатуры большинства Санду грозит отставка.

Напомним, что правительство Натальи Гаврилицэ сегодня не получило в парламенте ни одного голоса в свою поддержку.

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