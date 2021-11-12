Санду отказалась помиловать многодетную мать, осужденную за долг в 8000 евро

Санду отказалась помиловать многодетную мать, осужденную за долг в 8000 евро

Женщина не смогла выплатить его, так как растит пятерых детей одна – муж бросил семью. Многодетную мать поместили в пенитенциар Руска на 8 лет. Майя Санду в помиловании отказала. 

Об этом в четверг сообщил адвокат женщины Юлиан Русановский. Он возмущён решением президента.

– В стране воров и украденного миллиарда в тюрьме сидит только одна мама, которая заняла 8000 евро на то, чтобы растить детей, после того как их бросил отец. Прошение о помиловании было единственной надеждой малышей и бабушки с дедушкой, которые растят их. Но, наверное, их страдания не тронули сердце президента, – написал он. 

Стоит отметить, что летом молодёжное крыло ПДС осудило вынесенный в отношении женщины приговор.

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