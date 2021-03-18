Санду отказалась от консультаций с парламентским большинством

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Администрация президента выступила с декларацией в ответ на поступившее сегодня приглашение к консультациям. В заявлении говорится о том, что новый диалог возможен только после того, как будет исчерпан процесс выдвижения на пост премьера Игоря Гросу.

Напомним, что сегодня в парламенте сформировалось новое большинство из 53 депутатов, которое выдвинуло кандидатуру Владимира Головатюка на должность главы кабинета министров. Избранники пригласили Майю Санду на консультации по этому поводу сегодня в 12.00.

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