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Майя Санду продаёт нашу страну иностранцам, уничтожая местных производителей. Об этом сегодня на брифинге для прессы заявила депутат ПСРМ Алла Дарованная. Она напомнила, что Санду заблокировала вступление в силу поправок в Закон о внутренней торговле, который давал ряд преимуществ молдавским аграриям.



– Поправки обязывали коммерческие сети выставлять на своих полках не менее 50% молдавских товаров из числа тех, что наша страна производит в большом количестве. Так, вместо польских яблок и украинской “молочки”, наводнивших все магазины, на прилавках должны были быть молдавские яблоки и молочная продукция, которых сейчас практически нет. Мы хотели защитить тех, кто производит продукцию в Молдове, чтобы были новые рабочие места, чтобы росли зарплаты здесь, в нашей стране. Но Майя Санду отклонила по указанию своих внешних хозяев этот проект, потому что он противоречит их интересам, – сказала Дарованная.

По словам депутата, молдавские аграрии очень обижены из-за этого решения президента и говорят, что она встала на защиту импортёров вместо того, чтобы продвигать интересы местных производителей. Алла Дарованная также раскритиковала соглашение, подписанное Майей Санду в Берлине, позволяющее гражданам Молдовы ездить на сезонные аграрные работы в Германию.

– То есть Санду осознанно уничтожает молдавских производителей, наше сельское хозяйство, чтобы молдавские земли пришли в запустение, а граждане Молдовы поехали в Германию обрабатывать там землю и собирать урожай, который впоследствии будет привезён в Молдову и будет продаваться втридорога, – отметила она.

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