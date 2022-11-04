Санду: Огорчена, что не все понимают, что происходит в соседней стране, и что в этих бедах виновата Россия

Санду: Огорчена, что не все понимают, что происходит в соседней стране, и что в этих бедах виновата Россия

Майя Санду посетила накануне Наславчу. Глава государства побеседовала с местными жителями.

– Люди рассказали, что их беспокоят высокие цены, отсутствие работы и низкие доходы. Я ответила, что правительство делает всё возможное в условиях войны в соседнем государстве и ослабленной несколькими кризисами экономики. Меня огорчил тот факт, что не все понимают, что происходит в соседней стране, и что в этих бедах виновата Россия. В эти непростые времена нам нужно оставаться едиными и более эффективно бороться с дезинформацией, – заявила Майя Санду, напомнив, что власти РМ с первого дня осудили российскую агрессию в Украине. 

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