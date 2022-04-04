Санду обвинила Россию в нарушении нейтралитета Молдовы (ВИДЕО)

0

Президент назвала присутствие российских войск в Приднестровье нарушением нейтралитета РМ со стороны России. Об этом Майя Санду заявила на пресс-конференции.

– Молдова – уязвимая страна, в том числе, с точки зрения безопасности. На нашей территории незаконно находятся войска РФ, что уже является нарушением принципа нейтралитета. Не могу сказать, как будет соблюдаться наш нейтралитет в будущем. В настоящее время у нас нет международных гарантий безопасности, – сказала она.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.