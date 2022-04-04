Санду обвинила Россию в нарушении нейтралитета Молдовы (ВИДЕО)

Санду обвинила Россию в нарушении нейтралитета Молдовы (ВИДЕО)

Президент назвала присутствие российских войск в Приднестровье нарушением нейтралитета РМ со стороны России. Об этом Майя Санду заявила на пресс-конференции. 

– Молдова – уязвимая страна, в том числе, с точки зрения безопасности. На нашей территории незаконно находятся войска РФ, что уже является нарушением принципа нейтралитета. Не могу сказать, как будет соблюдаться наш нейтралитет в будущем. В настоящее время у нас нет международных гарантий безопасности, – сказала она. 

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