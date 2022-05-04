Санду обвинила Россию в намерении организовать в Молдове массовые протесты и пригрозила последствиями в случае их проведения

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“Вторжение России – не самый главный вызов для Молдовы”, считает Майя Санду. Настоящей угрозой президент видит “социальные и экономические конфликты, созданные РФ, которые могут ввергнуть РМ в хаос”. Об этом Санду заявила в интервью The Economist, обвинив оппозицию в намерении использовать сложившийся кризис.

– Пророссийские политические силы в Молдове уже заявили о массовых протестах и потребовали отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов, чтобы они могли обвинить кабмин в экономических трудностях и высоких ценах на энергоресурсы, – сказала она.

Санду добавила, что большие протесты могут вынудить власти “принять неприятные меры для сохранения общественного порядка”.

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