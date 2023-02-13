Санду обвинила Россию в намерении дестабилизировать ситуацию в Молдове с целью смены власти

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По словам главы государства, уполномоченные структуры подтвердили планы Российской Федерации по дестабилизации ситуации в Республике Молдова с целью смены власти в нашей стране. Об этом Майя Санду заявила сегодня на брифинге для прессы.

Как рассказала президент, Россия намеревалась привлечь к этому диверсантов с военной подготовкой, которые под видом мирных жителей должны были провести насильственные действия, совершить нападение на некоторые государственные здания и взять заложников.

– Посредством насильственных действий, замаскированных под протесты так называемой оппозиции, должна была быть совершена смена власти. Документы, полученные от наших украинских партнеров, показывают хорошее документирование мест и логистических аспектов организации этих подрывных действий. Также план предполагает использование для насильственных действий людей из-за границы. Материалы содержат инструкции о правилах въезда в Республику Молдова граждан Российской Федерации, Республики Беларусь, Сербии и Черногории. Уверяю вас, что государственные структуры работают над тем, чтобы предотвратить эти вызовы и держать ситуацию под контролем, — сказала Майя Санду.

Президент подчеркнула, что при реализации данного плана авторы полагались на внутренние силы, но в особенности на преступные группировки, коими она назвала партию «Шор», некоторых ветеранов, бывших сотрудников правоохранительных органов и людей, известных своими связями с Владимиром Плахотнюком.

– Цель этих действий — свержение конституционного строя, смена легитимной власти в Республике Молдова на нелегитимную, которая отдала бы нашу страну в распоряжение России, чтобы остановить процесс европейской интеграции, а также чтобы Россия могла использовать Республику Молдова в войне против Украины. Все, кто участвует в этих акциях, направленных против государства, и все, кто их защищает, должны быть привлечены к ответственности. Безопасность граждан и безопасность страны — наша главная забота, мы сделаем всё необходимое для защиты нашего государства и граждан, мира и общественного порядка. Призываю вас сохранять бдительность, быть осторожными и верить официальной информации, потому что информационная атака — самая агрессивная форма атаки, — отметила Майя Санду, передаёт moldpres.md.

Глава государства также поручила парламенту в кратчайшие сроки принять законопроекты, которые обеспечат СИБ и прокуратуру необходимыми инструментами для более эффективной борьбы с рисками для безопасности страны.

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