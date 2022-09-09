Санду обсудила с послом США “вызовы, с которыми сталкивается наша страна в результате вторжения Российской Федерации в Украину”

Санду обсудила с послом США “вызовы, с которыми сталкивается наша страна в результате вторжения Российской Федерации в Украину”

Президент Республики Молдова Майя Санду вчера встретилась с послом Соединённых Штатов Америки в нашей стране Кентом Логсдоном. Собеседники обсудили текущую ситуацию в области безопасности в регионе, вызовы, с которыми сталкивается наша страна в результате вторжения Российской Федерации в Украину, а также двусторонние отношения, сообщили в пресс-службе администрации президента. 

Майя Санду выразила послу США признательность за поддержку, оказываемую Молдове в течение долгого времени, а также в управлении кризисами, с которыми мы сталкиваемся.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Комментарии (2)

  2. А действительно,какую поддержку.Разве что лично в карман определённых лиц.Это я верю.

    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md