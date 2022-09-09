Санду обсудила с послом США “вызовы, с которыми сталкивается наша страна в результате вторжения Российской Федерации в Украину”

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Президент Республики Молдова Майя Санду вчера встретилась с послом Соединённых Штатов Америки в нашей стране Кентом Логсдоном. Собеседники обсудили текущую ситуацию в области безопасности в регионе, вызовы, с которыми сталкивается наша страна в результате вторжения Российской Федерации в Украину, а также двусторонние отношения, сообщили в пресс-службе администрации президента.

Майя Санду выразила послу США признательность за поддержку, оказываемую Молдове в течение долгого времени, а также в управлении кризисами, с которыми мы сталкиваемся.

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