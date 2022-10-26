Санду обсудила с послом США беспрецедентный энергетический кризис, “вызванный вторжением России в Украину”

Санду обсудила с послом США беспрецедентный энергетический кризис, “вызванный вторжением России в Украину”

Майя Санду встретилась сегодня с послом США в Молдове. Собеседники обсудили двустороннюю повестку и сложную ситуацию, в которой оказалась наша страна. 

В частности, речь шла о беспрецедентном энергетическом кризисе, с которым вынуждены справляться граждане и экономика РМ, и который является прямым следствием вторжения России в Украину, сообщает пресс-служба президента. Санду также поблагодарила посла США за оказываемую американскими партнёрами нашей стране помощь.

Стоит отметить, что сегодня в 17.45 посол США выступит с неким заявлением для прессы. Тема не оглашается.

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