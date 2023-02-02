Санду обсудила с послом ЕС процесс европейской интеграции Молдовы

Санду обсудила с послом ЕС процесс европейской интеграции Молдовы

Президент Республики Молдова Майя Санду обсудила с главой представительства Европейского союза в Кишинёве Янисом Мажейксом отношения с Брюсселем и процесс европейской интеграции РМ. 

Официальные лица рассмотрели проекты на 2023 год в соответствии с программой европейской интеграции Молдовы, а также действия, с помощью которых наша страна планирует ускорить процесс гармонизации национального законодательства с европейским.

Глава государства также подчеркнула, что ответственные учреждения работают над реализацией Плана действий по выполнению девяти рекомендаций Европейской комиссии по предоставлению Республике Молдова статуса страны-кандидата на вступление в Европейский союз.

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