Санду обсудила с послами Молдовы приоритеты внешней политики РМ

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Президент Республики Молдова Майя Санду сегодня приняла участие в ежегодной встрече послов, организованной Министерством иностранных дел и европейской интеграции.

Глава государства рассказала дипломатам о достижениях нашей страны за последний год в сфере внешней политики и о той роли, которую играют наши посольства в распространении и приумножении этих результатов. Майя Санду отметила, что главным достижением этого года является получение статуса страны-кандидата в ЕС, что уже приносит пользу народу Молдовы. Речь идёт о расширении экспортных квот на сельхозпродукцию; временной либерализации автомобильных грузовых перевозок через ЕС; помощи для энергетического и оборонного секторов.

Санду также сказала, что от выполнения рекомендаций Европейской комиссии и от знаний, как продвигать нашу страну, зависит то, как быстро мы начнём переговоры о вступлении. Таким образом, европейская интеграция должна быть постоянной и ежедневной заботой наших дипломатических миссий наряду с продвижением интересов молдавской диаспоры и экономической дипломатией, двумя другими приоритетами, которые должны доминировать в дипломатической повестке дня, сообщает moldpres.md.

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