Санду обсудила с директором Службы разведки Румынии возможности реформирования сектора национальной безопасности Молдовы

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Президент Республики Молдова Майя Санду встретилась сегодня с директором Службы разведки Румынии Эдуардом Раулем Хельвиг, находящимся с рабочим визитом в Кишинёве.

В пресс-службе главы государства уточнили, что в ходе диалога были затронуты темы, которые в настоящее время находятся в центре внимания всего региона: повышенный уровень рисков безопасности, возможность активизации торговли оружием, террористические и кибератаки, радикализация и дезинформация.

В ходе обсуждения глава государства упомянула задачи безопасности, которые стоят перед профильными учреждениями Молдовы: прозрачность деятельности Службы информации и безопасности, развитие эффективного механизма парламентского контроля над сферой национальной безопасности, повышение доверия граждан к органам, отвечающим за безопасность информационного пространства страны, и эффективное региональное и международное сотрудничество, сообщает moldpres.md.

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