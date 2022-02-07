Санду объявила о проведении в конце недели совместного заседания правительств Молдовы и Румынии

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Не премьер-министр, а президент объявила о проведении совместного заседания правительств Молдовы и Румынии. Оно пройдёт 11 февраля. Майя Санду разместила на своей странице в соцсети видеоролик, в котором рассказала о проектах, которые будут приняты.

– Благодарим Румынию, которая ещё раз демонстрирует солидарность и щедрость по отношению к гражданам РМ, – сказала она.

Последнее совместное заседание правительств Молдовы и Румынии проводилось во времена режима Плахотнюка.

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