Санду объявила о проведении в конце недели совместного заседания правительств Молдовы и Румынии

Санду объявила о проведении в конце недели совместного заседания правительств Молдовы и Румынии

Не премьер-министр, а президент объявила о проведении совместного заседания правительств Молдовы и Румынии. Оно пройдёт 11 февраля. Майя Санду разместила на своей странице в соцсети видеоролик, в котором рассказала о проектах, которые будут приняты. 

– Благодарим Румынию, которая ещё раз демонстрирует солидарность и щедрость по отношению к гражданам РМ, – сказала она. 

Последнее совместное заседание правительств Молдовы и Румынии проводилось во времена режима Плахотнюка.

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