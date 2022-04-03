Санду объявила 4 апреля днём траура и осудила “войну, которую ведёт Россия против Украины”

Санду объявила 4 апреля днём траура и осудила “войну, которую ведёт Россия против Украины”

4 апреля объявлен в Республике Молдова “днём национального траура по всем невинно погибшим за последние 39 дней в Украине”. Об этом сообщила Майя Санду.

– Мы вместе со всем миром потрясены убийствами в городе Буча под Киевом. Молдова решительно осуждает эти преступления против человечности так же, как осуждает незаконную и ничем не спровоцированную войну, которую ведёт Российская Федерация против Украины, – отметила она. 

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