Санду объяснила, зачем приехала в Орадю (ВИДЕО)

Санду объяснила, зачем приехала в Орадю (ВИДЕО)

В воскресенье вечером Майя Санду завершила свой внезапный визит в Орадю. Поездку она назвала частной и рассказала, что успела посмотреть город и провести некоторые встречи. 

– Я приехала на каникулы, была здесь впервые, и мне очень понравилось. У вас очень красивый город, поздравляю! – сказала Санду журналистам, отметив, что она успела посмотреть центральную часть Оради, передаёт ebihoreanul.ro. 

Президент также отметила, что встретилась с примаром города Флорином Бирта и председателем уездного совета Илие Боложан.

Напомним, что Санду засняли в аэропорту Оради вчера. Комментариев по поводу визита она не дала. Лишь сегодня во второй половине дня в пресс-службе администрации президента заявили, что речь “о коротком частном визите в выходной день”.

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