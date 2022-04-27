Санду о Зеленском: Очень храбрый. Лидер мирового уровня

Санду о Зеленском: Очень храбрый. Лидер мирового уровня

В рамках передачи на частном телеканале президент Молдовы дала оценку своему украинскому коллеге. 

– Он очень храбрый. Он лидер мирового уровня, – сказала она. 

Санду также отметила, что в последний раз общалась с Зеленским несколько недель назад. Президент добавила, что готова поехать на Украину, если будет там полезна, однако считает, что сейчас у украинцев есть дела поважнее, чем её визит.

В то же время Санду заверила, что в случае обострения обстановки в Молдове она не намерена покидать страну.

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