Санду о запрете российских новостей: Это суверенное решение парламента и президентуры (ВИДЕО)

0

Майя Санду прокомментировала заявление Сергея Лаврова о том, что в Молдове, как на Украине, начали запрещать всё российское. Глава МИД России имел в виду введённый в нашей стране запрет на показ российских новостей.

Санду считает это решение оправданным.

– Этот закон – суверенное решение парламента, президентура нашей страны. Он был необходим для борьбы с дезинформацией. Мы делаем это и продолжим делать, чтобы обеспечить объективное информационное пространство, чтобы наши граждане могли анализировать происходящее, отталкиваясь от объективной информации, а не от пропаганды и фальшивых источников, – сказала Санду.

Ранее мы писали, что в Молдове вступили в силу поправки, запрещающие показ информационных, аналитических и военных программ, произведённых в странах, не подписавших Европейскую конвенцию о трансграничном вещании. Запрет распространяется в том числе на произведённые в России передачи.

