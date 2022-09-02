Санду о заявлениях Лаврова: Манипуляция и провокация. Это они должны объяснять свою агрессию, а не мы

Санду о заявлениях Лаврова: Манипуляция и провокация. Это они должны объяснять свою агрессию, а не мы

Майя Санду считает последние заявления Сергея Лаврова провокационными и призывает граждан не поддаваться. Об этом она сказала в эфире передачи на частном телеканале.

– Это Россия должна давать объяснения по поводу агрессии, а не Молдова. Мы всегда говорили, что мы за мирное разрешение приднестровского вопроса. Это манипуляции, вероятно, их цель – дестабилизация ситуации в Молдове. У этой декларации нет ничего общего с реальностью, – заявила президент.

Санду также решила напомнить представителям РФ, «что Молдова – независимая страна, а граждане выбрали действующую власть в ходе свободных и справедливых выборов. Руководство страны принимает решения, исходя из голосов граждан, полученных на выборах».

Ранее Сергей Лавров заявил, что создание угроз безопасности российским миротворцам в Приднестровье будет рассматриваться как нападение на Россию.

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