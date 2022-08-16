Санду о введённом Россией эмбарго: Нам нужны такие рынки, где будут ценить наши товары (ВИДЕО)

Санду о введённом Россией эмбарго: Нам нужны такие рынки, где будут ценить наши товары (ВИДЕО)
Республика Молдова нуждается в таких рынках сбыта, где будет цениться качество молдавских товаров, а не другие критерии будут определяющими. Об этом заявила Майя Санду в ответ на просьбу прокомментировать решение Россельхознадзора временно запретить ввоз в РФ растительной продукции из ряда районов Молдовы из-за неоднократного обнаружения в ней опасных карантинных объектов. 

Санду отметила, что правительство ведёт переговоры с другими рынками.

– Этим летом нам удалось добиться лучших условий, упрощённого доступа на европейский рынок, кроме него есть и другие рынки. Мы должны стараться иметь качественную продукцию, конкурентоспособную и по цене, и по качеству, но мы хотим попасть на рынки, где ценят наши продукты, а не где другие критерии являются определяющими в вопросе, разрешают нам экспортировать или нет, – сказала Санду. 

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