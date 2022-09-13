Санду о вступлении в ЕС: Мы не будем проводить референдумы на каждом шагу

Санду о вступлении в ЕС: Мы не будем проводить референдумы на каждом шагу

Майя Санду считает обоснованным то, что при подаче заявки на вступление в ЕС в стране не проводился референдум по этому поводу. Президент говорит, что плебисциты и не нужно проводить “на каждом шагу”, а лишь тогда, когда реально встанет вопрос о членстве в Евросоюзе. При этом курс на евроинтеграцию она считает необратимым. 

– Дорога до вступления в ЕС длинная, но это не значит, что мы будем проводить референдумы на каждом шагу. Когда мы придём к тому, что будет этот выбор, становимся мы членами или нет, тогда поговорим о референдуме. А так, чтобы кто-то говорил, что каждый месяц нужно делать референдум, – это неправильно, – сказала Санду в интервью общественному телевидению Гагаузии. 

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