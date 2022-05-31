Санду о том, почему до сих пор не возвращён миллиард: Прокуратура занята очень многими вещами

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“Эти процессы длятся годами”. Так Майя Санду прокомментировала тот факт, что подвижек в деле о “краже века” до сих пор нет. Президент пояснила, что заполучить выведенные из страны активы сложно. Кроме того, Прокуратура, по её словам, занята “очень многими вещами”.

– Во-первых, нужно доказать, что деньги были получены незаконно, во-вторых – убедить власти тех стран, что это имущество нужно вернуть Молдове. Это сложный процесс, не на месяц-два. Но у нас есть иностранные советники, которые помогают нам изучить законодательство тех стран. Во-вторых, прокуратура занята очень многими вещами, – сказала Санду.

Ранее Игорь Додон обвинил власти страны в нежелании расследовать “кражу века”. Вместо этого 53 прокурора занимаются его делом.

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