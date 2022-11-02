Санду о тарифах на свет: Хотим платить по такой цене и дальше (ВИДЕО)

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Майя Санду считает, что «мы можем платить» за электроэнергию по той цене, которую нам предлагает Румыния, хоть она и выше той, которую платили потребители несколько месяцев назад. Заявление было сделано в интервью румынскому изданию.

⁃ Мы хотим платить по этой цене и дальше. Это очень важно, – сказала она.

С другой стороны, экс-президент Молдовы Игорь Додон уверен, что люди с такими тарифами не справятся и выйдут на улицы против действующего режима.

Напомним, НАРЭ утвердит сегодня новые тарифы на электроэнергию. Заседание, на котором будет рассматриваться этот вопрос, намечено на 17.00.

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