Санду о скандальной акции перед посольством РФ: У нас свобода слова

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“Мы живём в свободной стране”. Так Майя Санду прокомментировала акцию перед посольством России, вызвавшую возмущение МИД РФ.

– Кто угодно может выйти и публично высказать своё мнение. Это мероприятие перед посольством не поставило под угрозу безопасность сотрудников дипломатической миссии. Это наш ответ, – сказала она.

Напомним, посла Молдовы вызвали в пятницу в МИД РФ. Ему был заявлен решительный протест в связи с акцией у посольства России в Кишинёве, апофеозом которой стало “повешение” манекена, изображающего президента РФ Владимира Путина.

– С российской стороны был заявлен решительный протест в связи с безобразной акцией у посольства России в Кишиневе 24 марта сего года, участники которой демонстрировали оскорбительные лозунги и предпринимали недопустимые действия. Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года государство пребывания обязано предотвращать нарушение спокойствия дипломатического представительства или оскорбление его достоинства. К молдавской стороне было обращено настоятельное требование о выполнении международных обязательств и принятии надлежащих мер для недопущения повторения подобных акций, – подчеркнули в МИД РФ.

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