Санду о росте цены на газ: Нам будет тяжёло

Санду о росте цены на газ: Нам будет тяжёло

В марте цена, по которой Молдова покупает газ, ниже февральской, а, значит, скорее всего, проблем с выплатой аванса не будет. А вот в апреле придётся тяжело, ведь стоимость голубого топлива растёт, отметила в рамках программы на частном телеканале Майя Санду.

– Тяжелее будет в следующие месяцы, потому что сейчас цена растёт, – сказала она.

Вчера стоимость голубого топлива на европейском энергетическом рынке превысила отметку в 4 тысячи долларов. Это новый исторический рекорд.

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