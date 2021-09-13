Санду о росте цен: Мы ничего не можем сделать

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Цены на некоторые продукты растут во всём мире, и молдавское правительство мало что может сделать для того, чтобы остановить подорожание. Об этом Майя Санду заявила в рамках программы на частном телеканале.

Это касается и стоимости горючего, отметила она.

– Цены растут на мировом уровне. Мы ничего не можем с этим сделать, – сказала президент, призвав правительство сосредоточиться на повышении доходов населения.

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