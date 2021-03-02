Санду о расходах в 650 тыс. леев на рестораны и банкеты: Это нормально (ВИДЕО)

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Это нормально. Так Майя Санду прокомментировала решение аппарата президента выделить 650 тыс. леев на рестораны и банкеты. Глава государства заявила, что в нынешнем году из-за пандемии и кризиса не планируется большое количество визитов иностранных делегаций в Молдову, но в случае их прибытия “накормить обедом главу государства – это нормально”, пишет primul.md.

Ранее мы писали, что администрация Майи Санду предусмотрела 650 тыс. леев на рестораны, обеды и фуршеты для иностранных делегаций, которые прибудут в нашу страну. В то же время на гостиничные услуги выделено 250 тыс. леев, транспорт – 200 тыс. леев. Аренда залов обойдется еще в 100 тыс. леев.

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