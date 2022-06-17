Санду о плохом результате ПДС на местных выборах: Это вопрос не ко мне (ВИДЕО)

Санду о плохом результате ПДС на местных выборах: Это вопрос не ко мне (ВИДЕО)

Майя Санду посоветовала журналистам спросить у руководства ПДС, как так вышло, что на новых местных выборах они победили всего в одном населённом пункте из восьми. Заявление было сделано в рамках передачи на частном телеканале. 

– Это вопрос к ПДС. Думаю, факторов много. Кризис, выросли цены, на людей это влияет. Вопрос ещё и в том, кто баллотировался. Знаем, что в случае с примарами это очень важно. Почему не нашли подходящих кандидатов – спросите у членов ПДС, – сказала Санду. 

Ранее мы писали, что правящая партия одержала победу на выборах примара всего в одном населённом пункте из восьми. Кандидаты БКС победили в трёх сёлах.

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