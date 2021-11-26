Санду о ночном голосовании за бюджет: Воры “пилят” государственные деньги (ФОТО)

“Голосуют за законы ночью, потому что боятся народного гнева”. Так в 2020 году Майя Санду комментировала заседание парламента, на котором депутаты ПСРМ и “ȘOR” приняли Закон о государственном бюджете и Закон о бюджетно-налоговой политике. Тогда президент жёстко раскритиковала голосование за важнейшие законы в позднее время, заявив, что “так поступают только воры”. Однако вчера, спустя год, тоже под покровом ночи целый ряд проектов, включая решение о повышении пенсионного возраста, приняли депутаты пропрезидентской ПДС.
Майя Санду на сей раз данную ситуацию пока никак не прокомментировала.
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Facebook Комментарии
У Санду, как говорят в таких случаях (и у ПДС) , ни стыда ни совести ! А как пели о пенсиях, об улучшении жизни народа, и обливали грязью социалистов. А сами что лучше ? Более беспардонного, бестолкового и бессовестного правления у Молдовы просто не было !!! Не можете, уходите !!! Это лучшее, что вы можете сделать !