Санду о ночном голосовании за бюджет: Воры “пилят” государственные деньги (ФОТО)

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“Голосуют за законы ночью, потому что боятся народного гнева”. Так в 2020 году Майя Санду комментировала заседание парламента, на котором депутаты ПСРМ и “ȘOR” приняли Закон о государственном бюджете и Закон о бюджетно-налоговой политике. Тогда президент жёстко раскритиковала голосование за важнейшие законы в позднее время, заявив, что “так поступают только воры”. Однако вчера, спустя год, тоже под покровом ночи целый ряд проектов, включая решение о повышении пенсионного возраста, приняли депутаты пропрезидентской ПДС.

Майя Санду на сей раз данную ситуацию пока никак не прокомментировала.

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