Санду о лицах с двойным гражданством на руководящих постах: Это конституционно (ВИДЕО)

Санду о лицах с двойным гражданством на руководящих постах: Это конституционно (ВИДЕО)

Майя Санду не видит проблемы в том, что высокие государственные посты занимали лица с двойным гражданством. Президент считает, что это конституционно. Об этом она заявила журналистам. 

– Это не проблема, пока это конституционно. А это конституционно, – сказала она. 

Ранее мы писали, что новый глава СИБ признался, что является гражданином и Румынии. Румынское гражданство есть и у Майи Санду.

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