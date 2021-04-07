Санду о годовщине событий 7 апреля: Нам есть чем гордиться!

Санду о годовщине событий 7 апреля: Нам есть чем гордиться!

Маразм крепчал! Майя Санду считает, что 7 апреля 2009 года принесло Республике Молдова положительные перемены. “Все мы стали больше гражданами: более активными, более вовлечёнными, менее равнодушными”, – пишет президент на своей странице в соцсети.  

Более того, Санду считает, что по прошествии 12 лет с тех событий “нам есть чем гордиться”.

– Мы защитили свободу и не допустили установления диктатуры в нашей стране, – полагает она. 

Стоит отметить, что ранее Игорь Додон заявил, что 7 апреля 2009 года навсегда останется позорной страницей в истории Молдовы.

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