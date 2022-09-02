Санду: О чём говорить с Россией? Мы поддержали Украину

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Майя Санду не видит смысла в проведении переговоров с Россией по каким-либо темам, за исключением самых насущных, до тех пор пока не закончится война в Украине. Об этом она заявила в интервью частному телеканалу.

⁃ О чём сейчас, в ситуации войны в регионе, мы можем общаться с Россией? Мы поддержали Украину, которую атаковали и которая защищает свою территориальную целостность, суверенитет ценой жизней своих граждан. Да, мы общаемся по вопросам, которые абсолютно важны. В остальном же мы против войны, мы за мир, мы присоединились к тем, кто требует от России остановить агрессию против Украины, – сказала президент.

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