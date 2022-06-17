Санду: Нужно разобраться с финансированием партий (ВИДЕО)

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Майя Санду призывает государственные учреждения разобраться с финансированием партий, а случае обнаружения нарушений – иметь смелость применить к ним санкции. Об этом она заявила в рамках передачи на частном телеканале.

– Я думаю, что самое важное – разобраться с финансированием партий и их предвыборных кампаний. Я говорю об этом много лет…Государственные учреждения должны работать лучше – и прокуратура, и остальные. Предупреждать финансирование грязными деньгами, – сказала Санду.

Президент добавила, что в настоящее время консолидируется специальная структура, которая будет заниматься этим. Санду подчеркнула, что в случае выявленных нарушений могут быть применены жёсткие санкции: от штрафов до снятия партий с выборов, как уже было ранее. Однако для этого уполномоченные ведомства должны доказать факт незаконного финансирования, а после – иметь смелость наказать за это.

Санду также отметила, что следует разобраться с финансированием протестов – кто и как выделяет на них деньги.

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