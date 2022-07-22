Санду: Нужно экономить и готовиться к тяжёлой зиме. У нас нет инструментов, чтобы остановить рост цен

Граждане Республики Молдова должны экономить и готовиться к сложной зиме. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявила Майя Санду. Она отметила, что пока нет уверенности в том, что “Газпром” будет поставлять в Молдову необходимое количество газа, а попытки найти альтернативу по доступной цене проблематичны.

Высокая цена не позволяет обеспечить и запасы голубого топлива.

– Граждане Республики Молдова должны понять, что ситуация сложная, и что они должны принять все меры, которые могут, чтобы экономить отопление и энергию, как это делают все в ЕС и в других странах, жителей которых так же, как и нас, затронул этот кризис. Безусловно, власти сделают всё для того, чтобы обеспечить граждан зимой энергоресурсами. Правительство работает над программой компенсирования затрат социально уязвимым категориям. Но есть неясности и риски, и мы должны экономить и готовиться к сложной зиме, – сказала она.

В то же время Санду подчеркнула, что “мы не можем позволить себе компенсировать рост тарифа на газ всем”. А поговорка “Готовь сани летом”, по словам президента, в нынешних реалиях нереализуема.

Майя Санду также заявила, что у правительства нет инструментов, чтобы остановить рост цен, а граждане Молдовы переживают текущие подорожания больнее, чем граждане других стран, в связи с тем, что доходы нашего населения существенно ниже.

– У нас импортируемая инфляция. Мы не можем повлиять на цены на газ и на электроэнергию, – отметила президент.

Подорожание продуктов питания, по мнению Санду, также объяснимо: в Молдове нет перерабатывающей промышленности, а потому многие товары мы вынуждены импортировать.

Майя Санду также утверждает, что пенсии выросли больше, чем уровень инфляции, однако из-за роста цен пожилые люди ощутили это в меньшей мере.

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