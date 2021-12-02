Санду: Новый состав СТР разберётся с российскими телеканалами в Молдове (ВИДЕО)

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По стопам Плахотнюка. Майя Санду считает, что новый состав Совета по телевидению и радиовещанию должен разобраться с российскими телеканалами в Молдове, которые, по мнению некоторых медиа-экспертов, занимаются “пропагандой в поддержку Российской Федерации”. Заявление было сделано в рамках передачи на частном телеканале.

– Как я поняла, вскоре у нас будет новый состав Совета по телевидению и радиовещанию, у которого есть определённые законные инструменты и который должен не допускать пропаганду, обман и другие нарушения. Я очень надеюсь, что этот СТР будет объективным и эффективным, – сказала Санду.

Ранее мы писали, что Майя Санду намерена ввести ограничения для российских СМИ в Молдове по примеру Плахотнюка.

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